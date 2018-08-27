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Phillip Cocu, Ozan Tufan'ı PAF takıma gönderdi

Fenerbahçe'de Cocu'nun takımda düşünmediği Ozan Tufan için karar verildi.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu tarafından kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan için son karar verildi.
 
Kendisine henüz kulüp bulamayan Ozan Tufan, beIN SPORTS'un haberine göre PAF takıma gönderildi.
 
Aykut Kocaman döneminde de kadro dışı kalan Ozan, Cocu'nun gelmesiyle de beğenilmemşi ve kendisine kulüp bulması istenmişti.
 
Ozan Tufan, transfer dönemini bitmeden kendisine kulüp bulamazsa çalışmalarını PAF takımda sürdürecek.

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