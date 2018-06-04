Pierre Webo, Gazişehir Gaziantep'ten ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'te forma giyen eski Fenerbahçeli Pierre Webo, resmi Twitter hesabından takımdan ayrıldığını açıkladı.

İşte Webo'nun veda açıklaması;

'İlk günden bu yana Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde özel günler geçirdim. Böylesine büyük bir projesnin parçası olma fırsatını bana verdiği için Başkanımız Sayın Adil Konukoğlu'na, bir aile ortamında beni kucaklayan takım arkadaşlarıma ve kulüp görevlilerine, ayrıca taraftarımıza ve tüm Gaziantep halkına teşekkür ederim. Tribünde adımı haykıran Gaziantep sevdalıları! Sizin için sahada olma fırsatı bulduğum için çok kıymetliydi. Ama şimdi sizlere veda etmek vaktim geldi. Kendimi hala çok iyi hissediyorum ve yüksek bir motivasyonla üst düzey futbol oynamaya ve goller atmaya devam edeceğim. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne, Gaziantep şehrine ve taraftarlarımıza Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. Mesafelerin bir önemi yok, yaşadığımı heyecan ve paylaştığımız sevgi sonsuza dek kalbimde yer alacak.'