Pierre-Emerick Aubameyang, Tianjin Quanjian'dan gelen yıllık 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Borussia Dortmund'un Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ın Çin ekibi Tianjin Quanjian'dan gelen yıllık 30 milyon euroluk teklifi kabul ettiği bildirildi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen 28 yaşındaki Pierre-Emerick Aubameyang'ın Çin'den gelen yıllık 30 milyon euroluk teklifi kabul ettiği öğrenildi.
Alman basınından Bild'in haberine göre Tianjin Quanjian, oyuncu ile sağladığı anlaşma sonrası Dortmund'u ikna etmeye çalışıyor. Transfer gerçekleşirse Çin ekibinin 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Yenişafak
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