Pierre-Emerick Aubameyang, Tianjin Quanjian'dan gelen yıllık 30 milyon euroluk teklifi kabul etti Borussia Dortmund'un Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ın Çin ekibi Tianjin Quanjian'dan gelen yıllık 30 milyon euroluk teklifi kabul ettiği bildirildi.