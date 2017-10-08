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Pınar Karşıyaka evinde Efes'i devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 92-85 mağlup etti.

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Karşılaşmaya Jones ve Waters'ın basketleriyle başlayan Pınar  Karşıyaka, 5. dakika içinde farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 12-5. Egemen Güven'in  basketiyle son 4 dakikaya 18-10 önde giren ev sahibi ekip, aradaki farkı 11  sayıya (26-15) kadar çıkardığı ilk periyodu 28-19 üstün tamamladı.
 
 İkinci periyodun başında Kennedy'nin basketleriyle farkı 12 sayıya  (36-24) yükselten ev sahibi ekip, devrenin son 4 dakikasına da 42-32 önde girdi.  Savunmada etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, devrenin bitimine 2 dakika  kala farkı 16 sayıya çıkardı: 51-35. Yeşil-kırmızılı ekip devreyi 54-40 galip  bitirdi.
 
Karşılıklı basketlerle başlayan 3. periyotta 25. dakikayı 63-53 önde  geçen Pınar Karşıyaka, üstünlüğü koruduğu periyotta Wood ve Jones'la üst üste  basketler üreten ev sahibi ekip, 28. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 73-55.  Pınar Karşıyaka, periyodu 75-63 önde tamamladı.
 
 İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı son periyodun başında  üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 34. dakikayı 78-68 önde geçti. Ledo'nun  sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes, bitime 3 dakika 30 saniye kala Stimac'ın  basketiyle farkı 6 sayıya kadar indirdi: 83-77. Anadolu Efes, Ledo'nun  sayılarıyla bitime 27 saniye kala farkı 4 sayıya (89-85) indirmesine rağmen Pınar  Karşıyaka müsabakadan 92-85 galip ayrıldı.

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