Pınar Karşıyaka evinde Efes'i devirdi

Karşılaşmaya Jones ve Waters'ın basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 5. dakika içinde farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 12-5. Egemen Güven'in basketiyle son 4 dakikaya 18-10 önde giren ev sahibi ekip, aradaki farkı 11 sayıya (26-15) kadar çıkardığı ilk periyodu 28-19 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Kennedy'nin basketleriyle farkı 12 sayıya (36-24) yükselten ev sahibi ekip, devrenin son 4 dakikasına da 42-32 önde girdi. Savunmada etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, devrenin bitimine 2 dakika kala farkı 16 sayıya çıkardı: 51-35. Yeşil-kırmızılı ekip devreyi 54-40 galip bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan 3. periyotta 25. dakikayı 63-53 önde geçen Pınar Karşıyaka, üstünlüğü koruduğu periyotta Wood ve Jones'la üst üste basketler üreten ev sahibi ekip, 28. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 73-55. Pınar Karşıyaka, periyodu 75-63 önde tamamladı.

İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı son periyodun başında üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 34. dakikayı 78-68 önde geçti. Ledo'nun sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes, bitime 3 dakika 30 saniye kala Stimac'ın basketiyle farkı 6 sayıya kadar indirdi: 83-77. Anadolu Efes, Ledo'nun sayılarıyla bitime 27 saniye kala farkı 4 sayıya (89-85) indirmesine rağmen Pınar Karşıyaka müsabakadan 92-85 galip ayrıldı.