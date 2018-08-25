Pınar Karşıyaka, Kameron Chatman'ı transfer etti

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Kolej Ligi ekiplerinden Detroit Mercy'de mücadele eden Chatman'la sözleşme imzalandığı bildirildi.

Dört numaralı pozisyonda görev yapan Chatman, geçen sezon takımıyla maç başına 17,8 sayı, 8,3 ribaunt ve 2,1 asist ortalamaları yakaladı.