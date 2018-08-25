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Pınar Karşıyaka, Kameron Chatman'ı transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li Kameron Chatman'ı kadrosuna dahil etti.

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Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Kolej Ligi  ekiplerinden Detroit Mercy'de mücadele eden Chatman'la sözleşme imzalandığı  bildirildi.
 
Dört numaralı pozisyonda görev yapan Chatman, geçen sezon takımıyla  maç başına 17,8 sayı, 8,3 ribaunt ve 2,1 asist ortalamaları yakaladı.

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