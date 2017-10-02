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Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

FIBA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Pınar Karşıyaka, büyük çekişmeye sahne olan maçta Macar temsilcisi Alba Fehervar'ı 81-72 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

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FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Macar temsilcisi Alba Fehervar'ı 81-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka, gruplarda mücadele etme hakkını kazandı.
 
Macaristan'daki ilk karşılaşmayı 92-90 kaybeden Pınar Karşıyaka, bu galibiyetle adını gruplara yazdırdı. 
 
İlk 5 dakikası konuk ekibin 15-12 üstünlüğüyle geçilen müsabakada, Jones'le etkili olan Pınar Karşıyaka, 8. dakikada beraberliği yakaladı: 19-19. Yeşil-kırmızılı ekip, 20-19 öne geçtiği ilk periyodu Wood'un son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 25-24 üstün bitirdi.
 
İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı ikinci periyotta, Pınar Karşıyaka 14. dakikada aradaki farkı 5 sayıya (29-24) çıkarmasına rağmen periyodun son 48 saniyesine 38-38 eşitlikle girildi. İki takım da sayı bulamayınca devre bu skorla tamamlandı.
 
Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 23. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 38-45. Jones'in sayılarıyla aradaki farkı azaltan Pınar Karşıyaka, bitime 2 dakika kala Berk'in basketiyle beraberliği yakaladı: 52-52. Pınar Karşıyaka, Waters ve Kennedy'nin basketleriyle periyodu 56-53 üstün tamamladı.
 
Son periyotta 33. dakikayı 63-60 üstün geçen Pınar Karşıyaka önünde Fenner'le etkili olan konuk ekip, 35. dakikada 66-66 beraberliği yakaladı. Erdi'nin 3 sayılık basketiyle 38. dakikada farkı 5 sayıya (74-69) çıkaran Pınar Karşıyaka, son 1 dakika 19 saniyeye de 75-69 üstün girdi.
 
Müsabakadan 81-72 galip ayrılan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele edecek.
 
PINAR KARŞIYAKA: 81 - ALBA FEHERVAR: 72
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martins Kozlovskis (Letonya), Radomir Vojinovic (Karadağ) 
Pınar Karşıyaka: Waters 10, Erdi Gülaslan 9, Wood 13, Jones 29, Egemen Güven 4, Berk Uğurlu 5, Metin Türen, Kennedy 11, Alp Karahan
Alba Fehervar: Hill 17, Fenner 15, Markovic 16, Harris 7, Akos Keller 11, Kovacs 5, Ivan Keller, Filipovity 1
 
1. Periyot: 25-24
Devre: 38-38
3. Periyot: 56-53
Beş faulle çıkan: 38.17 Waters (Pınar Karşıyaka)

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