Pınar Karşıyaka ve Banvit'in rakipleri belli oldu

Basketbolda Türk takımlarından Pınar Karşıyaka ve Banvit'in de mücadele ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu.

Son 16 turunda Fransa'nın Nanterre takımını eleyerek çeyrek finale yükselen Banvit, bu turda Fransa'nın bir başka temsilcisi Monaco ile eşleşti. Bandırma ekibi, rakibiyle ilk maçını sahasında yapacak.

Organizasyonda son 16 turunda Yunanistan'ın PAOK ekibini eleyen Pınar Karşıyaka ise çeyrek finalde İspanya temsilcisi UCAM Murcia ile karşı karşıya gelecek. Pınar Karşıyaka, turun ilk mücadelesinde UCAM Murcia'yı konuk edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ayrıca medi Bayreuth-MHP Riesen ve Strasbourg-AEK maçları oynanacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 27-28 Mart'ta, rövanş mücadeleleri ise 3-4 Nisan'da yapılacak.