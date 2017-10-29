Pınar Karşıyaka'yı 78-63 yenen Darüşşafaka, rakibine dördüncü maçında üçüncü yenilgisini tattırdı

Karşılaşmaya pota altında Egemen Güven'in sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 2. dakikada Wood'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 7-2 öne geçti. Eric'in boyalı alanda ürettiği skorlarla toparlanan Darüşşafaka, çeyreğin bitimine 22 saniye kala Johnson'ın smacıyla eşitliği yakaladı (19-19) ve ilk periyot bu skorla tamamlandı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine Wilbekin'in sayılarıyla giren Darüşşafaka, Eric'in 14. dakikadaki basketiyle farkı 5'e yükseltti: 29-24. Karşılıklı basketlerle geçilen periyodun kalan bölümünde skor üstünlüğünü bırakmayan yeşil-siyahlılar, soyunma odasına 36-31 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Darüşşafaka, Wilbekin'in 22. dakikada kaydettiği üç sayılık basketle farkı çift hanelere yükseltti: 43-33. Eric'in pota altındaki etkili performansıyla farkı açan ev sahibi ekip, 27. dakikada Emircan Koşut'un isabetiyle farkı 20 sayıya taşıdı: 55-35. Savunma sertliğini artıran misafir takım, Jones, Metin Türen ve Berk Uğurlu'nun üst üste buldukları isabetlerle 29. dakikada farkı 13 sayıya çekti: 56-43. Son periyoda Darüşşafaka 59-45 üstün girdi.

Mücadelenin son çeyreğine yeşil-kırmızılılar, Jones'ın dış atıştan bulduğu basketle başladı. Bell ve Wilbekin'in skorer oyunuyla farkın kapanmasına müsade etmeyen Darüşşafaka, sahadan 78-63 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Darüşşafaka adına 17 sayı kaydeden Eric olurken, Johnson 16, Wilbekin 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı

Darüşşafaka: Wilbekin 14, Doğuş Özdemiroğlu, Bell 11, Johnson 16, Eric 17, Cummings 2, Sant Roos 9, Okben Ulubay 3, Emircan Koşut 2, Muhammed Baygül 4

Pınar Karşıyaka: Waters 3, Wood 8, Alp Karahan 3, Jones 14, Egemen Güven 8, Görkem Doğan 2, Kennedy 5, Berk Uğurlu 12, Metin Türen 8, Erdi Gülaslan

1. Periyot: 19-19

Devre: 36-31

3. Periyot: 59-45