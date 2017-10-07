Pique için şok pankart!

Katalonya'nın bağımsızlık referandumunda oy kullanan ve bağımsızlık yanlısı söylemleri nedeniyle ülkede hedef tahtasına konulan Barcelonalı Pique'ye Arnavutluk maçında nasıl bir tepki verileceği merakla bekleniyordu...

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile evli tecrübeli oyuncu için açılan "Pique hayır, Shakira evet' pankartı dikkat çekti. İlk 11'de sahaya çıkan ve 60. dakikada oyundan alınan Pique, tribünlerin büyük kısmı tarafından ıslıklanıp yuhalandı.