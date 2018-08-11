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Pique, İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique, İspanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.

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Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique, İspanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.

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