Pique, İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı
Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique, İspanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.
Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique, İspanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.