Podolski'nin performansı Dursun Özbek ve yönetimini pişman etti

Cim-Bom’da ligde ilk 2 sıra iddiası sürerken kadroda ilginç bir detay dikkat çekiyor. Igor Tudor’un gelişiyle beraber farklı bir sisteme geçen Galatasaray’dan istikrarıyla öne çıkan Lukas Podolski, sezon sonunda ayrılacak olmasına rağmen motivasyonunu bozmuyor.

Ligin noktalanmasıyla birlikte Japonya’nın Vissel Kobe takımına gidecek olan Podolski, buna karşın özellikle ligin ikinci yarısında başarılı bir ivme yakaladı. Tecrübeli futbolcu, sezonun ilk yarısında sadece 3 lig golü atarken, Tudor’un göreve geldiği 21. hafta maçından itibaren 5 maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Hırvat teknik adam tarafından tek forvet ya da en ileri uçta görev alan Alman yıldız, gol attığı 3 maçta (Rize, G.Birliği, Adanaspor) takımının 7 puan kazanmasına yardımcı oldu.

Takımın yıldızları Sneijder, Nigel de Jong ve Chedjou gibi isimler düşüşe geçerken, Podolski uçuşa geçti.