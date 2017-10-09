Play-off için İsveç'i 7-0 yenmesi gereken Hollanda'da Vincent Janssen: Neden olmasın!

Dünya Kupası Elemeleri’nde birçok grupta liderler ve Play-Off bileti alanlar belli oldu. Vincent Janssen’ın formasını giydiği Hollanda’nın A Grubu’nda ikinci sırayı alması için yarın akşam İsveç’i 7- 0 mağlup etmesi gerek! Portakallar’a adeta mucize gerekiyor ancak Janssen, bunu başarabilecekleri görüşünde.

Öncelikle zor bir grupta oynadıklarını söyleyen 23 yaşındaki forvet, “Yine de daha fazlasını yapabilirdik. Çalışmayı asla bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Vincent Janssen, İsveç’i 7-0 yenip yenemeyecekleri ile ilgili bir soruya ise, “Elbette çok küçük bir şansımız var. Ancak ufacık da olsa ihtimal bulunuyor. Çok zor bir görev ama futbolda çılgınca işler her zaman olmuştur” yanıtını verdi.

‘Türkiye Ligi çok zor’

Janssen, Hollanda basınına Fenerbahçe ve Türkiye’deki günleriyle ilgili de konuştu. Başarılı forvet, Sarı-Lacivertliler’e transferiyle ilgili olarak, “Fenerbahçe’ye imza atmam benim için mükemmel bir çözüm oldu. Adeta uzatma dakikalarında gerçekleşen bir transferdi. Şu anda gerçekten mutluyum” ifadelerini kullandı. Janssen, Süper Lig’in çok zorlu bir lig olduğunu belirterek, “Birçok yıldız futbolcu burada forma giyiyor” diye konuştu.