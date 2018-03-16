Pochettino Bayern Münih'le anlaşacak iddiası

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı saf dışı bırakıp adını çeyrek finale yazdıran, Bundesliga'da ise bitime haftalar kala neredeyse şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih, Jupp Heynckes yerine teknik direktör arayışlarına şimdiden başladı.

Heynckes'in sezon sonunda emekli olacağını açıklamasının ardından arayışlara başlayan Bayern Münih'in Tottenham'ın Arjantinli teknik adamı Mauricio Pochettino ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

''POCHETTINO, BAYERN İÇİN UYGUN ADAY''

Almanya'da spor yorumculuğu yapan Bayern'in eski oyuncusu Dietmar Hamann, ''Herkes Bayern Münih'in yeni teknik direktörünün Thomas Tuchel olacağını söylüyor ama ben buna inanmıyorum. Bayern'in Pochettino ile iletişimde olduğunu biliyorum. Pochettino, Bayern için uygun bir aday. Bayern Münih teknik direktörünün Almanca bilmesi önemli bir detay ancak Pep Guardiola, Almanca biliyor muydu? Bence Tottenham koçu Pochettino, Bayern için doğru isim'' şeklinde konuştu.

Borussia Dortmund'u çalıştırdıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan Thomas Tuchel de Bayern Münih için en güçlü adaylardan biri olarak konuşuluyor.