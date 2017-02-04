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Podolski çılgına döndü!

Podolski, Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının son bölümünde top toplayıcı çocuğun üzerine top atınca sarı kartla cezalandırıldı.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin son anlarında Galatasaray oyuncuları Medipol Başakşehir yarı sahasında gol ararken Lukas Podolski'nin hareketi şaşkınlık yarattı.

TEPKİ ÇEKTİ

Podolski maçın son bölümünde topu kendisine bilerek geç attığını düşündüğü top toplayıcı çocuğun üzerine doğru topa vurunca sarı kart gördü. Medipol Başakşehir cephesi bu hareketi nedeniyle Alman golcüye tepki gösterdi.

İlerleyen dakikalarda Galatasaray Eren Derdiyok ile farkı 1'e indirse de Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmekten kurtualamadı.

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