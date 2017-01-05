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Podolski, Çin teklifini resmen açıkladı!

Çin'den teklif alan Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, henüz karar vermediğini söyledi.

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Çin'den teklif alan Galatasaray'ın yıldızı Lukas Podolski, NTVSpor'a teklif hakkında konuştu.
 
"HENÜZ KARARIMI VERMEDİM"
 
Sarı kırmızılıların Antalya kampına katılan Alman yıldız, "Şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum. Evet teklif var ancak henüz kararımı vermedim. Bu formayı giydiğim sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.
 
Düşünmek için süre istediği belirtilen Podolski'nin Antalya kampı sonrası bir karar vererek yönetime bildireceği vurgulandı. Sarı kırmızılı yönetim Podolski'nin transferinden yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor.
 
Yönetim ayrıca UEFA'ya verilen oyuncu harcamalarında 65 milyon Euro'yu geçmeme sözünden dolayı, Podolski'nin yıllık alacağından düşerek yeni transferler için bütçe yaratmak istiyor. Arsenal kulübünden transfer edilen başarılı futbolcu yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor. Hürriyet

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