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Podolski Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski 6-2 kazanılan 24Erzincanspor maçında rakip filelere 5 gol attı ve Galatasaray'da 'Bir maçta 5 gol atan futbolcular' arasına katıldı.

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1959 sonrasındaki profesyonel futbol tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu Metin Oktay olmuştu. Taçsız Kral 24 Ekim 1959'da 8-0 kazandığımız Altınordu maçında 5 gole imza atmıştı.

1985-86 sezonunu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, kupa yarı finalinde elendiği Altay ile Başbakanlık Kupası'nda karşılaşmıştı. 6 Haziran 1986'da Galatasaray kupada Altay'ı 8-1 yenerken gollerin 5'i Erdal Keser'den gelmişti.

Galatasaray formasıyla Avrupa Gol Kralı olan Tanju Çolak, takımımızda 2 kez bir maçta 5 gol attı. Bunlardan ilke 4 Mart 1990'da 5-0 kazanılan Adanaspor karşılaşmasıydı. İkincisi ise 1990-91 sezonunun son karşılaşması olan ve 6-2 biten Aydınspor mücadelesiydi.

2000 yılında kadromuza katılan Mario Jardel, 19 Ağustos 2000'deki 7-0'lık Erzurumspor maçında rakip ağlara 5 gol birden atarken 17 yıl sonra Lukas Podolski 24Erzincan ağlarını 5 kez havalandırdı.

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