Podolski: Fenerbahçe son derbimdi, kazanmak istiyordum

Son kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkan Lukas Podolski karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Podolski, "Maçtan önce gol atarsam ne yaparım diye düşünmem. Sadece galibiyeti düşünmüyordum. Kazanmamız gerekiyordu, olmadı. Hiç kazanmak istemeyen, 2-3 gömlek aşağıda oynayan bir takımla oynadık. Açıkçası ikinci ve üçüncü lig takımlarıyla da oynadık. Onlar bile böyle değildi" dedi.

Alman yıldızın açıklamaları şu şekilde:

İyi oynayan; rakibinden daha iyi olan ve pozisyon bulan bir Galatasaray olduğunu herkes gördü. Günün sonunda puan alamadık, bu da bizi çok üzdü. Karşımızda galibiyet isteyen bir rakip yoktu... Bu derbileri özleyeceğim. Çok özel bir atmosfer oluyor. Galibiyetle veda etmek isterdim ama olmadı... Taraftarları ben de çok seviyorum.

Teknik direktörler taktiği verir oyuncular da uygular. Derbilerde taktikler kadar duygular da ön planda olur. Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımı. Avrupa'da ve dünyada en çok tanınan ekibi. Tarihiyle gurur duymalı. Ben de burada 2 sene geçirdim. Şampiyon olamadım ama pek çok başarı kazandık. Taraftarlara tek önerim daha huzurlu ve sakin bir şekilde devam etmesi. Futboldan anlayan herkes bizim daha iyi oynadığımızı gördü. Onlar tek pozisyonda golü buldu. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz.