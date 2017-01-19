Riekerink: Podolski'nin durumu belli değil

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Kardemir Karabükspor maçının zor geçeceğini söyledi.

KARABÜK'TE ZORLU BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, "Karabük'te zor bir maç bizi bekliyor. Hedefimiz, tabii ki kazanmak. Takımım, Atiker Konyaspor maçındaki, isteği ve özveriyi sahada gösterecektir." diye konuştu.

PODOLSKİ VE KORAY GÜNTER'İN DURUMU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Riekerink, transfer politikalarının Lukas Podolski'nin takımda kalıp kalmayacağı ve sakat futbolcuların durumuna göre şekilleneceğini aktararak, "Sakat arkadaşlarımız var ama takıma dönmeye çok yaklaştılar. Transferle ilgili vereceğimiz kararlarda durumları mutlaka etkili olacak. Lukas Podolski'nin gidebileceğiyle ilgili dedikodular var. Onun kalıp kalmaması bizim için önemli. Koray Günter, 3-4 hafta içinde takımla çalışmaya başlayacaktır. Transferin son gününe yaklaşıyoruz ama Lukas'ın durumu ve sakat futbolcuların aramıza katılmasına bakarak bir karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

HAKEMLERE KARŞI ANİ REAKSİYONLAR VERİLİYOR

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakemliğin zor bir görev olduğunu ve hakemlere karşı saygı çizgisini aşmamaları gerektiğini belirtti. Süper Lig'de hakem performansının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine, bazen hakemlere karşı ani reaksiyonlar verdiklerini dile getirdi.



BERABERE BİTSİN



Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 22 Ocak Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının berabere bitmesini istediğini söyledi.