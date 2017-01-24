Galatasaray yönetimi elde kalan oyuncular için kara kara düşünüyor

Devre arası transfer döneminin başından beri Podolski mevzusuyla uğraşan Galatasaray yönetimi Alman golcüyü herhangi bir takıma gönderemezken, Japon kulübü Vissel Kobe’nin son olarak 4 milyon euro’luk teklifi sarı kırmızılıları bir hayli sinirlendirdi.

Çin takımlarından 6 milyon euro’luk teklif aldığı belirtilen Podolski’nin 5 milyon euro’ları dahi bulamaması Galatasaray’ı sıkıntıya sokarken, takımda gönderilmeye hazır fakat müşterisi çıkmayan oyuncuların fazlalığı da bir bakışta göze batıyor.



NE SELÇUK'A NE CHEDJOU'YA NE DE DİĞERLERİNE TALİP YOK!

Lukas Podolski’den hariç yönetimin Çin’e göndermeye sıcak batığı Selçuk İnan’ın da herhangi bir talibi yok. 32 yaşındaki futbolcunun son durumu Galatasaray camiasının tepkisini çekerken, Selçuk hakkında yapılan ‘Yönetimden izin çıktı milli futbolcu Çin’e gidiyor’ haberleri de havada kalmış oldu. Podolski ve Selçuk İnan’ın yanı sıra kendisine oynayacak bir takım bulamayan isimlerden biri de Aurelien Chedjou. Bir ara Beşiktaş’a önerilen, Trabzonspor’la masaya oturduğu iddia edilen Kamerunlu stoperin hiçbir takımdan teklif almadığı ortaya çıkarken, oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Galatasaray yönetimini biraz olsun rahatlatıyor. Martin Linnes ve Cavanda gibi oyuncuları da elinden çıkarmak isteyen Cimbom, bu futbolcularda da büyük sıkıntılar yaşayacağa benziyorken, iki kramponun bonservis bedellerinin 3,8 milyon Euro civarında olması Dursun Özbek ve yönetiminin en büyük hatalarından biri olarak gösterilmesine neden oluyor.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor