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Vissel Kobe Podolski için 4 milyon euro'ya çıktı

Lukas Podolski için kapıyı 2 milyon euro'dan açan Vissel Kobe teklifi 4 milyon euro'ya kadar çıkardı ama Galatasaray yönetimi bu teklifi de geri çevirdi.

  • Milliyet
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Galatasaray, Lukas Podolski için Japon ekibi Vissel Kobe’ye olumsuz yanıt verdi. 
 
Podolski’nin Menajeri Nassim Touihri ve Vissel Kobe temsilcisi ile dün bir görüşme yapan sarı-kırmızılılar, önerilen rakamı kabul etmedi. Japonlar daha önceki 2 milyon euroluk teklifi revize ederek 3 milyon euroya çıktı. Cim-Bom’dan yine olumsuz yanıt alan Kobe, buna ek olarak bonuslarla beraber 4 milyon euroya yükseldi. G.Saray’ı bu rakam da ikna etmedi. Cim-Bom 6 milyon euro talep ediyor. Japon yetkili ülkesine dönerken konuyu yönetimine aktaracak. Diğer taraftan Podolski de G.Saray’dan yana tavır koyarak takdir topladı. 
 
Alman futbolcu “G.Saray da kazanırsa giderim. Kulübümü düşünmek zorundayım” dedi. 
 
Ailesinden dolayı Kobe’nin teklifine sıcak bakan Podolski’nin kalmasını arzu eden yöneticiler, “Japonya’dan aldığın teklifi değerlendirmek hakkın. Trcihine saygı duyacağız. Ancak Türkiye’den istediğin saatte ülkene gitme şansın ve alternatiflerin var. Bu konuda da ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Japonya’dan ülkene bu kadar rahat gidip gelemeyeceksin” diyekek Podolski’yi iknaya çalıştılar. Podolski kulüpler anlaşamazsa gitmek için ısrarcı olmayacak. 
 
Yönetimin Podolski’yi satmaya sıcak bakmamasının bir diğer nedeni Alman futbolcunun yerine kolay kolay o kalitede bir ismin transferinin gerçekleşemeyecek olması. 
 
Transfer belirsizliği
 
Lukas Podolski’de yaşanan belirsizlik Galatasaray’ın transferlerini de olumsuz etkiledi.
 
Orta saha takviyesi düşünen yönetim, Podolski kalırsa savunmaya bir transfer düşüncesi içerisinde... Ancak Chedjou’nun durumunu da gözden geçiren sarı-kırmızılılar, Kamerunlu oyuncunun affedilmesi halinde alternatif olabilecek bir golcü arıyor.

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