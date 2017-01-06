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Podolski: 9 milyon euro verin geleyim

G.Saray, Çin kulübü ile 7 milyon Euro’ya el sıkıştı. Sarı-kırmızılılardan 3 milyon Euro alan ve sezon sonu kontratı bitecek olan Podolski ise isteği ile dudak uçuklattı. Guoan bu rakama çıkarsa imza atılacak.

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ARA transfer döneminde sarı-kırmızılılar, ayrılacak oyunculara göre planlama yapıyor... Aslan’ın golcüsü Lukas Podolski için Çin’in Beijing Guoan kulübü teklifte bulunurken G.Saray yönetimi 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etti. Ancak asıl nokta Poldi’nin yıllık ücrette henüz anlaşmaması. Alman oyuncu menajeri aracılığı ile Çin kulübüne haber yollarken G.Saray’da 3 milyon Euro kazandığını ve bu rakamın 3 katına yani 9 milyon Euro’ya ‘evet’ diyebileceğinin mesajını verdi. 
 
ÜCRETİNİ 3’E KATLADI
 
BU rakamın ardından diğer isteklerini de ileten Poldi ile görüşmelerini sürdüren Çin kulübü zaman istedi. Beijing Guoan yıllık 9 milyon Euro ücret ödemeyi kabul ettiği anda bu transferde mutlu sona ulaşılacak.
 
G.SARAY yönetiminin peşinde olduğu Vitor Hugo ve Garry Rodrigues için de transfer pazarlıkları sürüyor. Her iki oyuncu da sarı-kırmızılılara gelmek isterken kulüplerinin istediği bonservis bedelleri oldukça yüksek. Hugo’nun kulübü Palmeiras ve Rodrigues’in takımı PAOK, bonserviste indirim yaparsa Aslan 2. yarıya iki oyuncu ile de başlayabilir.
 
Şampiy10

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