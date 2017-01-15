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Podolski'den Fenerbahçe'ye olay 'kebaplı' gönderme

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin Adanaspor beraberliği sonrası ilginç bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Podolski, sosyal medya hesabından ezeli rakiplerine gönderme içeren bir paylaşımda bulundu.

Alman futbolcu, "Arkadaşlarınızla akşam yemeğinin keyfini çıkarın. Adana kebap keyfi." mesajıyla bir fotoğraf paylaştı.

İşte Podolski'nin paylaşımı;

 

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