Podolski'den olay paylaşım!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e mağlup olarak kupaya havlu atan G.Saray'da Podolski sosyal medya hesabından maçın hakemine tepki gösterdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e yenilerek kupaya veda eden Galatasaray'da Alman yıldız Lukas Podolski sosyal medya hesabından maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.
İşte Podolski'nin 'Yorum yok' başlıklı o paylaşımı:
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.