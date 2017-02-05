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Podolski'den olay paylaşım!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e mağlup olarak kupaya havlu atan G.Saray'da Podolski sosyal medya hesabından maçın hakemine tepki gösterdi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e yenilerek kupaya veda eden Galatasaray'da Alman yıldız Lukas Podolski sosyal medya hesabından maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

İşte Podolski'nin 'Yorum yok' başlıklı o paylaşımı:

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