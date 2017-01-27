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Galatasaray yönetimine 'Sneijder'ı da Japonya'ya satalım' önerisi

Lukas Podolski'ye Japonya'dan ilk teklifi getiren menajer Carlos Almeida, Galatasaray yönetimine şimdi de Wesley Sneijder teklifiyle geldi.

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Japonya'ya son dönemde Nilton, Hugo Vieira ve Tanaka gibi isimleri götüren ve Podolski için ilk teklifi getiren Josue'nin menajeri Carlos Almeida, sarı-kırmızılı yönetime "Sneijder'i de götürebilirim" mesajı verdi. Almeida'nın bu mesajına ilk etapta cevap verilmezken ilerleyen dönemde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.
 
Albers: Kafa karıştırıyor
 
Adı; Çin, Japon ve Amerika kulüpleri ile anılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'in menajerinden transfer açıklaması geldi. Hollanda basınına konuşan Guido Albers, "Sneijder, talipleri olduğunun farkında. Abartılı rakamlarla düşünmek zorunda bırakıyorlar ama Sneijder'in Galatasaray'dan ayrılması için bir neden yok. Halen 1.5 yıllık sözleşmesi var. Hollanda'ya da dönmek istediğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.
 
Fotomaç

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