Sosyal medyada #PodolskiSatılmasın kampanyası!

Arsenal'dan Galatasaray'a geçtiğimiz sezon başında transfer olan Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun "Podolski'nin ailesi İstanbul'dan ayrıldı, Podolski çok mutlu değil. Galatasaray'da memnun ama böyle bir problem var" açıklaması ve yıldız oyuncunun Instagram hesabından menajeri Nassim Touihri ile yemek yerkenki fotoğrafını paylaşması ayrılığın işaretleri olarak gösteriliyordu.

Podolski'nin takımdan ayrılmasını istemeyen Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada #PodolskiSatılmasın hashtagi ile mesajlar yazdı.

#PodolskiSatılmasın hashtagi Türkiye gündeminde birinci sıraya kadar çıktı.