Podolski'ye Çin'den dev teklif!

Bild gazetesine göre dünyaca ünlü teknik adam Luiz Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Guangzhou Evergrande takımı, Alman futbolcu için yıllık 9 milyon euroyu gözden çıkardı.

Çin Süper Ligi'nin son şampiyonu olan ve altı yıl üst üste ipi göğüsleyerek bir rekora imza atan ekibin sarı-kırmızılılara da 20 milyon euroluk bir bonservis teklifi olacağı belirtiliyor. Evergrande dışında başka Çin kulüplerinin de 31 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği dile getiriliyor.

Lukas Podolski, iki yıl önce Premier Lig ekibi Arsenal'den 2.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

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