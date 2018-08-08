Pogba Barcelona'ya imza atıyor

Daily Mail gazetesinin haberine göre Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılmak istiyor. Habere göre, zaman zaman takım menajeri Jose Mourinho ile ters düşen Fransız oyuncu, Barcelona ile anlaştı. 25 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşları ile kulüp başkan yardımcısı Ed Woodward'a transfer bitmeden takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

İki yıl önce Juventus'tan 89 milyon Pound'a rekor bir ücretle Manchester United'a imza atan Pogba, Barcelona ile de anlaştı. Pogba, yeni anlaşmaya göre Barcelona'dan United'dan aldığı paranın iki katı maaş alacak. 5 yıl için 89.5 milyon Pound alacak olan Fransız oyuncu yıllık kabaca 18 milyon Pound kazanacak.

İngiliz basınında çıkan haberlere karşın; Manchester United'ın bu transferi istemediği kaydedildi

. (Ntvspor)