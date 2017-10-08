Polonya-Karadağ: 4-2

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Polonya, Karadağ'ı 4-2 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Maczynski (6), Grosicki (16), Robert Lewandowski(85) ve Filip Stojkovic'ten (Kendi Kalesine) geldi. Konuk ekip Mugosa (78) ve Vukcevic'le (83) skoru 2-2'ye getirse de Polonya karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından puanını 25 yapan Polonya, grubunu lider tamamladı ve 2006'dan sonra Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı. Tarihinde 8. kez Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek Polonya'da, Robert Lewandowski tarihe geçti. Karadağ ağlarına tek gol bırakan Lewandowski, elemelerdeki gol sayısını 16'ya çıkardı ve Avrupa Elemeleri tarihinin en golcü oyuncusu olarak rekor kırdı.