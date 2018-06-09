Polonyalı kralın Dünya Kupası final hayali
'Polonyalı taraftarların kralı' olarak bilinen ve 1978'den beri tüm Dünya Kupaları'nda yer alan Andrzej 'Bobo' Bobowski, 2018 Dünya Kupası hakkında konuştu.
1978'den beri tüm Dünya Kupaları'nda yer alan ve ''Polonyalı taraftarların kralı'' lakabı tanılan 78 yaşındaki taraftar Andrzej ''Bobo'' Bobowski, 2018 Dünya Kupası hakkında konuştu.
Dünya Kupası finalinde ülkesi Polonya'yı görmek istediğini belirten Bobowski, ''Dünya Kupası finalinde ülkem Polonya'nın finalde Rusya ile oynamasını istiyorum'' diye konuştu.
Bugüne kadar Dünya Kupası'nda 135 maç izleyen Andrzej ''Bobo'' Bobowski, farklı imajı ile dikkat çekiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.