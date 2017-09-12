Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Popüler menajer Mino Raiola, Juventus'un yıldızı Paulo Dybala’nın takımdan ayrılmak istediğini öne sürdü

Ünlü menajer Mino Raiola, Paulo Dybala’nın Juventus’tan ayrılmak istediğini iddia etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arjantinli yıldızı temsil etmemesine rağmen, genç yıldız hakkında açıklamalar yapan İtalyan menacer, “Bu yaşta lider olmak kolay değil. Dybala’yı bu görevi Real Madrid, Manchester United veya City’de üstlendiğini hayal edebiliyorum” diyerek kafaları karıştırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Driftçi' magandanın şovu bariyerlerde bitti...

'Driftçi' magandanın şovu bariyerlerde bitti...

İzmir'de yapılacak statlar

İzmir'de yapılacak statlar

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA