Popüler menajer Mino Raiola, Juventus'un yıldızı Paulo Dybala’nın takımdan ayrılmak istediğini öne sürdü
Ünlü menajer Mino Raiola, Paulo Dybala’nın Juventus’tan ayrılmak istediğini iddia etti.
Arjantinli yıldızı temsil etmemesine rağmen, genç yıldız hakkında açıklamalar yapan İtalyan menacer, “Bu yaşta lider olmak kolay değil. Dybala’yı bu görevi Real Madrid, Manchester United veya City’de üstlendiğini hayal edebiliyorum” diyerek kafaları karıştırdı.
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