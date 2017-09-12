Popüler menajer Mino Raiola, Juventus'un yıldızı Paulo Dybala’nın takımdan ayrılmak istediğini öne sürdü

Arjantinli yıldızı temsil etmemesine rağmen, genç yıldız hakkında açıklamalar yapan İtalyan menacer, “Bu yaşta lider olmak kolay değil. Dybala’yı bu görevi Real Madrid, Manchester United veya City’de üstlendiğini hayal edebiliyorum” diyerek kafaları karıştırdı.