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Portekiz basını, Beşiktaş'ın Talisca'yı isteyen takımlarla ikili anlaşma yapıp iyi paralar kazanabileceğini yazdı

Birçok kulübün Talisca’yı izlediğini belirten Record gazetesinden Sergio Krinthinas, “Satın alma opsiyonu Beşiktaş’ta, yani eli güçlü. Talisca’yı alabilir ve ikili anlaşmalar yapabilir” ifadelerini kullandı.

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Avrupa ve Çin kulüplerinin izlemeye aldığı, Beşiktaş’ın renklerine kazandırmak için uğraş verdiği Talisca için Portekiz basını, “Brezilyalı’nın transferinde ipler Beşiktaş’ın elinde” yorumunu yaptı. Record gazetesinin sorumlularından Sergio Krinthinas, Talisca için Beşiktaş’ın elinin güçlü olduğunu söyledi.

21 MİLYON EURO ÖDER, ALIR

Satın alma opsiyonu Beşiktaş’ın elinde olduğu için Siyah-Beyazlılar’ın Benfica’ya oranla önde olduğunu belirten Krinthinas, “Türk kulübü, 21 milyon Euro’yu verip Talisca’yı renklerine katabilir. Hatta onu isteyen kulüplerle ikili anlaşmalar yapıp büyük paralar da kazanabilir” dedi.

YERİNE OYUNCU BAKIYOR

Portekiz kulübü Benfica’nın her ihtimale karşılık Anderson Talisca’nın yerine oyuncu baktığını da vurgulayan Krinthinas, sözlerini şöyle tamamladı:

“İtalya oyuncu Bryan Cristante’yi (23) çok istiyorlar. Bu oyuncu için Atalanta ile görüşüyorlar. Ayrıca bir de Polonya’dan bir isim var listelerinde.”

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