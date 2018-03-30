Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Yacine Brahimi'yle ilgilendiğini yazdı

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Porto forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Brahimi ile yakından ilgileniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PORTEKİZ Record gazetesi, Beşiktaş’ın 2019’da sözleşmesi bitecek olan Brahimi’nin transferiyle yakından ilgilendiğini öne sürdü. Porto’nun Cezayirli oyuncusunun her an Beşiktaş forması giyebileceği belirtilen haberde, daha önce Aboubakar’ın oynadığı Beşiktaş’tan oyununun etkilendiği de vurgulandı. Beşiktaş sezon başında Porto ile Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer almıştı ve Brahimi oynadığı başarılı futbolla göz doldurmuştu.

(Akşam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ersan İlyasova, FETÖ´cü Enes Kanter´i böyle yere serdi

Ersan İlyasova, FETÖ´cü Enes Kanter´i böyle yere serdi

İşte FBI ajanlarına sorulan sorular

İşte FBI ajanlarına sorulan sorular

Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

UEFA açıkladı! Galatasaray...

UEFA açıkladı! Galatasaray...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA