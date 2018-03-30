Portekiz basını, Beşiktaş'ın Yacine Brahimi'yle ilgilendiğini yazdı
Portekiz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Porto forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Brahimi ile yakından ilgileniyor.
PORTEKİZ Record gazetesi, Beşiktaş’ın 2019’da sözleşmesi bitecek olan Brahimi’nin transferiyle yakından ilgilendiğini öne sürdü. Porto’nun Cezayirli oyuncusunun her an Beşiktaş forması giyebileceği belirtilen haberde, daha önce Aboubakar’ın oynadığı Beşiktaş’tan oyununun etkilendiği de vurgulandı. Beşiktaş sezon başında Porto ile Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer almıştı ve Brahimi oynadığı başarılı futbolla göz doldurmuştu.
(Akşam)
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