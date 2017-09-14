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Portekiz basını: Ejderha Kartal'a karşı yetersiz kaldı ve teslim oldu

Portekiz spor gazetesi Record, Beşiktaş'ın Porto zaferinin ardından 'Kartal'ın gücü Ejderha'yı yendi, adeta yok etti. Ejderha yetersiz kaldı ve teslim oldu' manşetini taşıdı.

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 yenmesinin ardından Portekiz basını maçı manşetlere taşıdı. Yapılan haberlerde Porto'nun Beşiktaş karşısında çaresiz kaldığı belirtildi.

İşte Portekiz basınında Beşiktaş ile ilgili çıkan haberlerden bazıları:

Portekiz'in spor gazetelerinden Record, Beşiktaş'ın Porto deplasmanında aldığı galibiyetin ardından "Kartal'ın gücü Ejderha'yı yendi, adeta yok etti. Ejderha yetersiz kaldı ve teslim oldu." manşetini taşıdı.

Porto-Beşiktaş maçının ardından Mais Futbol ise haberin manşetinde, "Porto her şeyinden yoksundu. Beşiktaş'a karşı özellikle ikinci yarıda teslim olarak kaybettiler" ifadelerini kullandı.

Publico sitesinin manşetinde ise Porto'nun sezona çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen galibiyet ve gol yememe serisini Beşiktaş'ın bitirdiğini, Türkiye'nin şampiyonu Beşiktaş'ın Dragao stadında son derece öz güvenli bir oyunla kazandığını" yazdı.

(Cnntürk)

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