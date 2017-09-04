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Portekiz devi Porto, Beşiktaş'a kaleci Boyko için resmi teklif yaptı

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerden Boyko'ya, Portekiz ekibi Porto'dan teklif geldi

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Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerden Boyko'ya teklif var. Casillas'a iyi bir alternatif arayan Porto'nun, Ukraynalı kaleciye talip olduğu iddia edildi.
 
Siyah-beyazlı yönetimin istediği bonservis bedelinden vazgeçmesi durumunda Porto'nun Boyko'yu kadrosuna katmak istediği bildirildi. Bu arada Franco'ya ise Meksika'dan da bir talip olduğu ve 700 bin euro önerileceği iddia edildi. (Fotomaç)

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