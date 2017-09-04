Portekiz devi Porto, Beşiktaş'a kaleci Boyko için resmi teklif yaptı
Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerden Boyko'ya, Portekiz ekibi Porto'dan teklif geldi
Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerden Boyko'ya teklif var. Casillas'a iyi bir alternatif arayan Porto'nun, Ukraynalı kaleciye talip olduğu iddia edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin istediği bonservis bedelinden vazgeçmesi durumunda Porto'nun Boyko'yu kadrosuna katmak istediği bildirildi. Bu arada Franco'ya ise Meksika'dan da bir talip olduğu ve 700 bin euro önerileceği iddia edildi. (Fotomaç)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.