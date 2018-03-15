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Portekiz Milli Takım kadrosu açıklandı! Quaresma var Pepe yok

Beşiktaşlı Quaresma ve Göztepe kalecisi Beto, Süper Lig'den Portekiz Milli Takımı'na çağrılan iki isim oldu. Portekiz, 23 Mart'ta Mısır ve 26 Mart'ta Hollanda ile karşılaşacak.

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Bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek olan Portekiz'in Mart ayındaki hazırlık maçları için aday kadrosu açıklandı. 23 Mart'ta Zürih'te Mısır ve 26 Mart'ta Cenevre'de Hollanda ile karşılaşacak kadroya Beşiktaş'tan Quaresma ve Göztepe'den Beto da çağrıldı.

Teknik direktör Fernando Santos'un açıkladığı kadro şöyle:

KALECİ: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe) ve Rui Patrício (Sporting)

DEFANS: Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), Fábio Coentrão (Sporting), João Cancelo (Inter), José Fonte (Dalian Yifang), Raphael Guerreiro (Dortmund), Rolando (Marsilya) ve Rúben Dias (Benfica)

ORTA SAHA: Adrien Silva (Leicester), André Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Rúben Neves (Wolverhampton) ve William Carvalho (Sporting)

FORVET: André Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia) ve Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

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