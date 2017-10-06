Portekiz Milli Takımı askeri uçakla seyahat etti

Takımı taşımak üzere C-295 tipi bir askeri uçak seçilmesinin sebebi, Andorra Havaalanı'nın pistinin çok kısa ve dar (1.340 x 30 metre) olmasıydı. Futbolcular, uçağa binmeden önce hayranlarına bol bol imza verdi. Futbolcular, uçağa binmeden önce hayranlarına bol bol imza verdi.

Portekiz'den 13.45'te havalanan uçak 16.00'da Andorra Havaalanı'na indi. Porteiz Milli Takımı yetkilileri, jetle Barcelona'ya uçup buradan 3 saate yakın bir karayolu yolculuğu yerine, pervaneli askeri uçakla Andorra'ya uçmayı tercih etti. İspanya sınırlarında yer alan bu havaalanı, Andorra'ya 30 kilometre mesafede...

Portekiz takımı otobüsü Lizbon'daki Figo Maduro Havaalanı'na gelirken de büyük ilgi gördü.

(Ntvspor)