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Portekiz'de şike skandalı

Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'nin 4 futbolcusu, 6 Şubat 2017 tarihinde oynanan ve 2-1 kaybettikleri Feirense maçında şike yaptıkları iddiasıyla soruşturmaya alındı.

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Portekiz Ligi'nde şike depremi! Portekiz Ligi'nde 6 Şubat 2017 tarihinde oynanan Rio Ave - Feirense maçına Asya bahis şirketleri tarafından müdahele edildiği ve Rio Ave futbolcularının maça bahis yaptığı kaydedildi.

Maçı 2-1 kaybeden Rio Ave'den 4 futbolcunun, şike yaptıkları gerekçesiyle soruşturma altına girdiği belirtildi. Öte yandan Portekiz basınının iddiasına göre 6 Şubat tarihinde oynanan lig maçı için 500 bin Euro bahis yapıldığı ortaya çıktı.

OLAĞAN DIŞI BAHİS OYNANMIŞ...

Portekiz'deki bahis firmalarının maçı 'olağan dışı bahis oynanması' nedeniyle iptal ettiği belirtilirken Portekiz'de ilk kez polisin, bir şike soruşturmasına karıştığı açıklandı.

Rio Ave kulübünden yapılan açıklamada soruşturmanın şaşırtıcı olduğu ve kulübün adının bu tarz illegal olaylarla anılmasını öfkeyle karşıladıkları belirtildi.

Sporx

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