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Portekiz'deki eviyle ilgili vergi sorunu yaşayan Maicon, evini satışa çıkardı

Galatasaray’lı Maicon’un Portekiz’deki evinde vergi sorunları yaşandı, evin satışa çıkarılacağı yazıldı.

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Galatasaray’ın defans oyuncusu Maicon’un Portekiz’deki evi satışa çıkarılıyor. Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra İstanbul’a yerleşen deneyimli savunmacının Vila Nova de Gaia’daki eviyle ilgili sıkıntılar oldu.

Bazı vergi borçları nedeniyle Portekiz’deki Vergi Denetleme Kurulu tarafından satışa çıkarılacak. Tüm vergiler de işin içine katıldığında 244 bin euroyu aşan bir değere sahip evin borçları gündemde duruyor. Maicon’un tek başına evin sahibi olmadığı da belirtildi.

Galatasaray’lı Maicon’un Portekiz’deki evinde vergi sorunları yaşandı, evin satışa çıkarılacağı yazıldı.

(Skorer)

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