Portekiz'in deplasmanda Macaristan'ı 1-0 yendiği maçta Beşiktaş'ın stoperi Pepe'nin kaşı açıldı
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, Macaristan'ı 1-0 mağlup etti. Maça 11'de başlayan Beşiktaş'ın yıldız stoperi Pepe'nin hava topu mücadelesinde kaşı açıldı.
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan, Portekiz'le karşı karşıya geldi.
Portekiz mücadeleyi 48. dakikada Andre Silva'nın attığı golle 1-0 kazandı. Müsabakanın 30. dakikasında Macar futbolcu Tamas Priskin ile hava topuna çıkan Pepe, Priskin'in dirseğiyle yerde kaldı. Macar futbolcu kırmızı kart görürken, Portekizli yıldız kaşı açılmasına rağmen tedavisinin ardından oyuna devam etti.
Siyah-beyazlıların diğer yıldızı Ricardo Quaresma ise 86. dakikada oyunda dahil oldu.
Sampiy10
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