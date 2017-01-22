Quaresma'dan Beşiktaş'a 3 yıllık imza

Haberde, Beşiktaş’la olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun, sezonluğu 2 milyon Euro’dan (8 milyon TL) Siyah-Beyazlılar’la el sıkıştığı ve tarafların Q7’yi 2020 yılına kadar Kartal yapacak olan imzayı, Ocak ayı sonuna kadar resmi olarak duyuracağı açıklandı.

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