Quaresma'dan Beşiktaş'a 3 yıllık imza
Portekiz’in saygın gazetelerinden A Bola, Siyah-Beyazlılar’ın Ricardo Quaresma’yla 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
Haberde, Beşiktaş’la olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun, sezonluğu 2 milyon Euro’dan (8 milyon TL) Siyah-Beyazlılar’la el sıkıştığı ve tarafların Q7’yi 2020 yılına kadar Kartal yapacak olan imzayı, Ocak ayı sonuna kadar resmi olarak duyuracağı açıklandı.
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