Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Quaresma'dan Beşiktaş'a 3 yıllık imza

Portekiz’in saygın gazetelerinden A Bola, Siyah-Beyazlılar’ın Ricardo Quaresma’yla 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Haberde, Beşiktaş’la olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun, sezonluğu 2 milyon Euro’dan (8 milyon TL) Siyah-Beyazlılar’la el sıkıştığı ve tarafların Q7’yi 2020 yılına kadar Kartal yapacak olan imzayı, Ocak ayı sonuna kadar resmi olarak duyuracağı açıklandı.
 
Fanatik

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Bu değişiklik rejim değil, sistem değişikliğidir

Erdoğan: Bu değişiklik rejim değil, sistem değişikliğidir

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA