Fatih Terim Bruma'yı milli takıma kazandırmak için kolları sıvadı
Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Türkiye Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi Bruma'ya ay yıldızlı formayı giydirmek için çalışmalara başladı.
- Skorer
Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma'nın, Türkiye Milli Takımı'na kazandırılmaya çalışıldığı öne sürüldü.
Portekiz'in Ojogo gazetesinin haberine göre, oyuncuyu Galatasaray'a aldıran isim olan Fatih Terim, şimdi de kendisini milli takıma istiyor.
Terim nabzını yokladı
Türkiye Futbol Direktörü Terim'in bu konuyla ilgili ilk girişimde bulunduğu ve 22 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın Bruma ile bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmede Portekiz dışında bir başka ülkenin formasını giymek konusundaki tavrını öğrenmeye çalıştığı belirtildi.
Portekiz forması giymedi
2013 yılından bu yana ülkede ikamet eden ve 4 yıldır oturma izni olan Bruma'nın, milli takım forması giymek için gerekli 5 yıllık vatandaşlık şartına sadece 1 yılı kaldığına dikkat çekildi. Portekiz Milli Takımı kadrosuna alınmışlığı bulunan futbolcu, Portekiz A Milli Takımı ile henüz resmi bir maçta ise forma giymedi.
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