Portekiz,Yeni Zelanda'yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

2017 Konfederasyonlar Kupası A Grubu maçında Portekiz, rahat bir oyunun ardından Yeni Zelanda'yı 4-0 mağlup etti.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo, 37. dakikada Bernardo Silva, 80. dakikada Andre Silva ve 90. dakikada Nani kaydetti.

Beşiktaş'ın futbolcusu Ricardo Quaresma, maça ilk 11 başladı ve 84. dakikada yerini Gelson Martins'e bıraktı. Quaresma, Andre Silva'nın golünün de asistini yaptı. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Bruno Alves 90 dakika sahada kaldı, Nani ise 67. dakikada oyuna girdiği maçta takımının son golünü attı.

Portekiz bu galibiyetin ardından puanını 7 yaptı ve gruptan lider yükselerek yarı finale çıktı. Yeni Zelanda ise 3 maçta puan alamadan turnuvadan elendi.