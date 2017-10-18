Portis’ten yumruk yiyen Nikola Mirotic hastanelik oldu
NBA takımlarından Chicago Bulls'ta iki oyuncu antrenmanda birbirine girdi. Takım arkadaşı Portis’ten yumruk yiyen Nikola Mirotic’in yüzünde kırıklar oluştu.
Bobby Portis ile Nikola Mirotic, Toronto maçı öncesi antrenmanda kavga etti. 22 yaşındaki Portis’ten çok sert bir yumruk darbesi alan Mirotıc'in çenesinde kırık meydana geldi.
Hastaneye kaldırılan İspanyol basketbolcunun operasyon geçireceği ve bir süre takımdan ayrı kalacağı ifade edildi.
(Ajanslar)
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