Portis’ten yumruk yiyen Nikola Mirotic hastanelik oldu

Bobby Portis ile Nikola Mirotic, Toronto maçı öncesi antrenmanda kavga etti. 22 yaşındaki Portis’ten çok sert bir yumruk darbesi alan Mirotıc'in çenesinde kırık meydana geldi.

Hastaneye kaldırılan İspanyol basketbolcunun operasyon geçireceği ve bir süre takımdan ayrı kalacağı ifade edildi.

(Ajanslar)