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Portland Trail Blazers art arda 13.galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 122-109 yenen Portland Trail Blazers, arka arkaya 13. galibiyetini elde etti.

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NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son haftaların formda  takımı Portland Trail Blazers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 122-109 yenerek  üst üste 13 maç kazandı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 2 asist, Maurice Harkless ile  CJ McCollum 21'er sayı, beşer ribaunt, Jusuf Nurkic de 17 sayı, 12 ribaunt, 4  blokla "double double"a imza attı. 

Clippers'ta Lou Williams 30 sayı ve Montrezl Harrell 24 sayıyla  mücadele etti.  

Westbrook'tan 102. "triple double"  

Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook,  takımının Toronto Raptors'ı 132-125 yendiği karşılaşmayı, 37 sayı, 14 asist ve 13  ribauntla tamamladı. Westbrook böylece üst üste beşinci, bu sezon 23'üncü,  kariyerinde 102. defa "triple double" yaptı.

Thunder'da 25 sayı, 8 ribaunt, 4asistle oynayan Steve Adams ve 22  sayı, 5 ribaunt üreten Paul George, galibiyette önemli rol oynadı.

Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 24 sayı, 5 asist ve Kyle Lowry'nin 12  sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.  

Sonuçlar  

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 125-132

New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 108-89

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 120-129

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 109-122 

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