Porto - Beşiktaş maçına İngiliz hakem
Çarşamba günü saat 21:45'te oynanacak olan Porto - Beşiktaş maçını Anthony Taylor yönetecek.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek.
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