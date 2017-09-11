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Porto - Beşiktaş maçına İngiliz hakem

Çarşamba günü saat 21:45'te oynanacak olan Porto - Beşiktaş maçını Anthony Taylor yönetecek.

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 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek.

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