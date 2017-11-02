Porto: 3 Leipzig: 1
Şampiyonlar Ligi G grubunda, Beşiktaş'ı da ilgilendiren maçta Porto evinde Leipzig'i 3-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi G grubunda Porto evinde Leipzig'i Hector, Maxi Perreira ve Danilo'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Alman temsilcisinin tek golü ise Timo Werner'den geldi.
Bu galibiyetin ardından Porto puanını 6'ya çıkardı, Leipzig ise 4 puanda kaldı.
Beşiktaş'ı da ilgilendiren mücadelede Leipzig kazansaydı, Kartal üst turu garantileyecekti.
Şampiyonlar Ligi G Grubunda 21 Kasım'da Porto İstanbul'da temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak. RB Leipzig ise Monaco'ya konuk olacak.
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