Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Porto: 3 Leipzig: 1

Şampiyonlar Ligi G grubunda, Beşiktaş'ı da ilgilendiren maçta Porto evinde Leipzig'i 3-1 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyonlar Ligi G grubunda Porto evinde Leipzig'i Hector, Maxi Perreira ve Danilo'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Alman temsilcisinin tek golü ise Timo Werner'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Porto puanını 6'ya çıkardı, Leipzig ise 4 puanda kaldı. 

Beşiktaş'ı da ilgilendiren mücadelede Leipzig kazansaydı, Kartal üst turu garantileyecekti.

Şampiyonlar Ligi G Grubunda 21 Kasım'da Porto İstanbul'da temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak. RB Leipzig ise Monaco'ya konuk olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP sövücüsü Tezcan'a tepki gösterdi: Ana muhalefet adına utanç vesikasıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP sövücüsü Tezcan'a tepki gösterdi: Ana muhalefet adına utanç vesikasıdır

3 yıl boyunca bu ağaçtan inmedi! Sebebine çok şaşıracaksınız

3 yıl boyunca bu ağaçtan inmedi! Sebebine çok şaşıracaksınız

2017/2018 sezonunda Avrupa'da tribünleri en fazla dolduran 100 kulübü

2017/2018 sezonunda Avrupa'da tribünleri en fazla dolduran 100 kulübü

iOS 11.1 yayınlandı ama iPhone hala toplama çıkarma yapamıyor

iOS 11.1 yayınlandı ama iPhone hala toplama çıkarma yapamıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA