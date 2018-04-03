Porto; Telles, Aboubakar, Brahimi'den 100 milyon euro bekliyor

Finansal Fair Play kıskacında olan Porto, Kurtuluş planını; Brahimi, Alex Telles ve Aboubakar üzerine kurdu!

UEFA'dan kademeli olarak 2017-2018 sezonu için 20 milyon euro ve 2018-2019 sezonu için de "maksimum bütçe açığı" yaptırımı alan Porto, önümüzdeki sezon hem transfer yatırımlarını geliştirmek hem de kulübün içerisinde bulunduğu ekonomik açmazdan kurtulmak için Alex Telles, Brahimi ve Aboubakar'ın satışı için 100 milyon euroluk bonservis bedeli belirleyen Porto, üç oyuncusu ile de yollarını ayıracak.

Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 28 yaşındaki Brahimi için Beşiktaş'ın yanı sıra Beşiktaş'tan da teklif aldığı iddia edilen Porto, Cezayirli futbolcu için 25 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi. Beşiktaş'ın da nabız yokladığı ve 15 milyon euroya da kadar bonservis bedelini gözden çıkarttığı iddia edilen Brahimi için West Ham United, Everton, Sevilla ve Roma'nın da resmen devreye girdiği biliniyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Porto'danBrahimi'yi iki sezon önce istediklerini ancak Cezayirli futbolcunun transferine izin verilmediğini açıklamıştı.

Brahimi'nin yanı sıra Alex Telles ve Aboubakar'ı da gözden çıkartan Porto, bu sezon Avrupa'nın en fazla asist oyuncusu olan Alex Telles için 50 milyon euro, Aboubakar için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

(Sporx)