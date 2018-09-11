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Porto, Aboubakar'a verdiği maaşın aynısını Telles'e de verecek

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, Alex Telles ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

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Transfer döneminde dev kulüplerin ilgilendiği ancak Porto'da kalan Alex Telles için yeni bir karar alındı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Porto, Allex Telles ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Brezilyalı sol bekin maaşında iyileştirmeye yapılacağı belirtildi.

Haberde; Telles'in 40 milyon euroluk serbest kalma ücretinin 50 milyon euroya çıkarılacağı ve sezon sonunda satışına onay verileceği kaydedildi.

Alex Telles'in 2021'e dek olan sözleşmesinin 2023'e kadar uzatılacağı ve Aboubakar'ın maaşının teklif edileceği vurgulandı.

Alex Telles, bu sezon Porto formasıyla 4 lig maçında forma giyerken 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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