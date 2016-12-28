Porto, Aboubakar'da indirim yaptı!
Porto, Beşiktaş'a Aboubakar için yüzde 25 indirim yaptı ve '7.5 milyon euroya bonservisini alın' önerisinde bulundu.
Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Aboubakar için Porto kulübü, bonservisinin alınıp alınmayacağını sordu. Siyah-beyazlılar, "Mayısa kadar bekleyeceğiz" yanıtını verince Portekiz ekibi, "Size %25 indirim yapalım, 7.5 milyon euroya alın" önerisini getirdi.
Beşiktaş da bunun üzerine "En fazla 3.5 milyon euro verebiliriz" diyerek karşı bir hamlede bulundu.
(Fotomaç)
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