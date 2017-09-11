Porto maçının galibiyet priminin yarısı oyunculara dağıtılacak

Devler Ligi G Grubu ilk maçında çarşamba günü Porto’ya deplasmanda konuk olacak Siyah-Beyazlılar’a, bu karşılaşma öncesinde yönetimden büyük jest geldi.

Başkan Fikret Orman’ın, karşılaşma öncesinde oyuncularla bir toplantı yapıp Mavi-Beyazlılar’la oynanacak maçın kazanılması halinde galibiyet priminin yarısının takıma dağıtılacağını açıkladığı bildirildi. Kartal, Porto’yu devirirse kulübün kasasına 1.3 milyon Euro (5.4 milyon TL) girecek.

(Fanatik)